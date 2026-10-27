A Napoli flashmob di Fdi contro il velo integrale, Sangiuliano ‘No all’islamizzazione’

(Adnkronos) – Flashmob in piazza Garibaldi, a Napoli, contro l'utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici. A promuovere la manifestazione, dal titolo 'Nessuna resti nascosta', è Fratelli d'Italia. "L’Italia e Napoli hanno una loro storica identità che va rispettata – afferma Gennaro Sangiuliano, coordinatore regionale di FdI e capo dell’opposizione in Regione Campania – Respingiamo con decisione l’islamizzazione della nostra nazione e della nostra città. C’è stata una grande partecipazione al nostro flash mob dove abbiamo unito due battaglie che Fratelli d’Italia porta avanti con decisione: quella contro il velo integrale nei luoghi pubblici e la riappropriazione di piazza Garibaldi che deve tornare ad essere suolo della Repubblica italiana e non un’enclave afroislamica”. “Qui è in gioco la libertà delle donne e il rispetto che si deve loro – ha aggiunto Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione di FdI – Chi viene da noi deve uniformarsi ai nostri valori storici". Alla manifestazione hanno partecipato anche la consigliera regionale Lea Romano e il coordinatore cittadino di FdI Marco Nonno.

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