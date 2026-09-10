Via libera dalla Fifa per Romano, ora l’Italia può convocarlo

(Adnkronos) –

Alessandro Romano è ufficialmente convocabile dalla Nazionale italiana.

La Fifa ha infatti comunicato il via libera al cambio di federazione del centrocampista del Cagliari, che non fa più parte dell’Asf, la Federazione Svizzera. Romano aveva rappresentato la nazionale elvetica in tutte le selezioni giovanili, fino ad arrivare all’Under 20. Ora, però, il suo percorso internazionale può proseguire in maglia azzurra, dopo che il ventenne cresciuto nelle giovanili della Roma ha manifestato in maniera definitiva la propria scelta e completato l’iter necessario per poter essere convocato a livello internazionale.La decisione della Federcalcio mondiale mette dunque la parola fine alla procedura burocratica. Romano è ora a tutti gli effetti a disposizione dell’Italia: la palla passa a Mancini.



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