Sequestrata maxi discarica nella zona del parco delle Madonie

I carabinieri hanno sequestrato una discarica di oltre 10 mila metri quadrati nella zona del parco delle Madonie nei pressi della provinciale 54. Sono stati trovati rifiuti disseminati lungo una strada secondaria, accumuli nascosti tra la vegetazione e materiali abbandonati nel sottobosco. Sacchi e teli in plastica, bottiglie e contenitori, imballaggi, cassette, polistirene, parti di arredi, materiali tessili e altri rifiuti eterogenei erano stati abbandonati direttamente sul terreno, in alcuni casi parzialmente ricoperti dalla vegetazione. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese. (ANSA).