Sicilia, 2 operai travolti da muro di contenimento: uno grave

Un grave incidente sul lavoro si e’ verificato in via Messina a Catania , all’interno del circolo sportivo “Padel Weiss”. Due operai, impegnati in alcuni interventi nell’impianto, sono stati travolti dalle macerie causate dall’improvviso crollo di un muro di contenimento. I due lavoratori sono stati prontamente soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro.

Secondo quanto si apprende, uno dei due versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per i primi rilievi e il coordinamento dei soccorsi, insieme agli ispettori dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), ai quali sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere