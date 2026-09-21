Al via a Mussomeli il progetto di Servizio Civile “2026 Costruttori di Ponti” della UILDM

MUSSOMELI – Ha preso ufficialmente il via il progetto di Servizio

Civile Universale denominato “2026 Costruttori di Ponti”, promosso dalla

sezione locale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) diMussomeli. Si tratta di un traguardo fondamentale per l’associazione, che

consentirà di ampliare in modo significativo le attività di supporto e

inclusione sul territorio locale, provinciale e regionale. Il progetto vede

l’ingresso di due nuovi giovani volontari, Michael Borino e Sofia Diliberto. Il

loro contributo sul campo sarà prezioso per potenziare i servizi assistenziali

e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle persone con patologie neuromuscolari e delle loro famiglie. Ad accogliere i ragazzi in video collegamento è stata la Presidente Nazionale UILDM, la Dott.ssa Stefania Pedroni, che ha voluto rivolgere loro un caloroso augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del Servizio Civile come pilastro di cittadinanza attiva e solidarietà. All’avvio ufficiale delle attività erano inoltre presenti il Presidente della sezione di Mussomeli, Giuseppe Carapezza (OLP), il membro del consiglio direttivo Francesco Calà, il formatore Pinuccio Favata e i soci Vincenzo Bortolotto e Vincenzo Munì. L’inizio di questo nuovo percorso coincide anche con un importante rinnovamento logistico. La UILDM di Mussomeli ha espresso un sentito ringraziamento al “Progetto Teresa” e al Dott. Giuseppe Lanzalavo per aver concesso in comodato d’uso gratuito la nuova sede dell’associazione, spazio che diventerà il cuore pulsante delle nuove attività. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’associazione “OLTRE” per il costante e prezioso supporto logistico e operativo. Con l’insediamento di Michael e Sofia, la UILDM di Mussomeli rinnova il proprio impegno sociale, tracciando un nuovo “ponte” verso l’inclusione e l’abbattimento delle barriere.