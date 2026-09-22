Sorpreso con un panetto di hashish, 28enne denunciato dalla Polizia a Siracusa

Agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno denunciato un 28enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, è stato trovato con un panetto di hashish del peso di 100 grammi, tre dosi della stessa sostanza del peso di 13 grammi, già confezionate e pronte per essere cedute, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 550 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Dai successivi accertamenti, lo straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale. Dopo le formalità di rito, gli agenti dell’ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno provveduto all’espulsione del ventottenne con l’accompagnamento in un Cpr dell’Isola per il successivo rimpatrio. (Adnkronos)