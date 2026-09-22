Caltanissetta. “A Scuola con il Rotary” per promuovere il futuro della comunità attraverso un aiuto concreto per i giovani

CALTANISSETTA. Una serata all’insegna dell’amicizia, della convivialità e della solidarietà per trasformare un momento di incontro in un aiuto concreto per i giovani. Questo è stato lo spirito di “A Scuola con il Rotary”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Caltanissetta per sostenere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado cittadine. Un service che nasce da un principio profondamente rotariano: investire nella scuola significa investire nel futuro della comunità.

L’obiettivo è contribuire all’acquisto di libri di testo e materiale didattico, offrendo un sostegno concreto a ragazzi e famiglie e favorendo un percorso scolastico più sereno e inclusivo. Il valore aggiunto dell’iniziativa è stato il coinvolgimento dell’intera famiglia rotariana. Accanto al Rotary Club Caltanissetta, promotore del progetto, hanno collaborato il Rotaract Club Caltanissetta, l’Interact Club Caltanissetta, l’Inner Wheel Club Caltanissetta e Grow & Flourish. Una sinergia che dimostra la forza del fare squadra e la capacità di unire generazioni diverse intorno a un obiettivo comune.

A rappresentare i Club: Irene Collerone, Presidente del Rotary Club Caltanissetta, Marta Agricola, Presidente del Rotaract Club Caltanissetta, Gaia Di Natali, Presidente dell’Interact Club Caltanissetta, e Silvia Palmeri, Presidente dell’Inner Wheel Club Caltanissetta. Con questo service il Rotary Club Caltanissetta conferma il proprio impegno verso il territorio, trasformando la partecipazione in opportunità e la solidarietà in futuro.