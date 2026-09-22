Alla Roma Dance Cup brilla la stella di Clara Allegro e della Latin Dance Studio

CALTANISSETTA. È di Clara Allegro il nome del fine settimana. Alla Roma Dance Cup di ieri a Roma, la giovanissima atleta della latin dance Studio ha dominato la categoria U12 affrontando una gara durissima con 3 round eliminatori, centrando l’accesso a tutte le finali e conquistando la vittoria nella categoria 10/11 cl. A con altri ottimi piazzamenti.

Un rientro col botto, visto che Clara è tornata in sala da appena un mese dopo le vacanze estive, allenandosi tutti i giorni per recuperare velocemente.

A fare la differenza, nelle sue parole, il lavoro con la sua maestra:

“Sono felicissima, non me l’aspettavo proprio. Sapevo che sarebbe stata dura dopo l’estate. Da quando siamo tornate dalle vacanze mi sono allenata tutti i giorni, volevo tornare al mio livello il prima possibile.”

E poi il ringraziamento più importante:

“Devo tutto alla mia maestra Martina Marotta. Senza di lei non sarebbe possibile niente. Mi è stata accanto ogni giorno, mi ha spinta quando ero stanca.”

Un successo personale che racconta però il valore di una realtà molto più grande. Clara infatti cresce all’interno di una Scuola di Ballo che vanta al suo interno numerosi campioni a livello regionale e nazionale, un gruppo unito di ragazze e ragazzi che ogni giorno condivide sacrifici, allenamenti e vittorie.

E la formazione non si ferma qui. Questo fine settimana gli studi continueranno all’estero: la scuola volerà a Marbella, in Spagna, per uno stage di alta formazione con un campione del mondo.

Una storia, quella di Clara, che ricorda a tutti i ragazzi cosa significa fare sport a livello agonistico: sacrificio, costanza e rinunce, ma anche la gioia immensa di vedere che ogni goccia di sudore, se messa con il cuore, prima o poi ti porta sul podio.