Tra Estate e Autunno: una serata per sostenere i progetti della cooperativa ConSenso. Convivialità, musica e solidarietà alla Tenuta Sant’Angela Merici

Si avvicina la serata “Tra Estate e Autunno”, l’iniziativa promossa dal ristoratore nisseno Michele Tornatore insieme alla cooperativa sociale ConSenso, pensata per accompagnare l’avvio del nuovo anno sociale 2026/27 e per sostenere i percorsi di inclusione che la cooperativa porta avanti sul territorio. L’appuntamento è fissato per il 25 settembre alla Tenuta Sant’Angela Merici, in contrada Roccella snc, all’interno del programma KalatIn – Caltanissetta cuore del gusto e dell’inclusione.

La serata, con inizio alle 19:30, propone un momento di incontro e partecipazione: un apericena conviviale, un clima informale e la musica dal vivo curata da Manuel Scarano, che accompagnerà l’intera iniziativa con un repertorio pensato per valorizzare l’atmosfera dell’evento. L’occasione rappresenta un’opportunità per sostenere i progetti della cooperativa, in particolare il percorso residenziale dedicato alle persone con autismo Obiettivo Casa, una delle iniziative più significative e attese dalla comunità.

Il progetto continua a crescere anche grazie alla collaborazione con I Bambini delle Fate, realtà che coinvolge aziende del territorio in un sostegno continuativo alle attività di inclusione e autonomia promosse da ConSenso.

A condividere l’iniziativa sono anche il movimento La Voce dei Disabili, l’associazione ISPEDD e l’associazione di promozione sociale Noi per la Salute “Tina Anselmi”, realtà impegnate nella promozione di una cultura dell’inclusione e della partecipazione attiva. La loro adesione assume un significato particolarmente importante. La partecipazione di più realtà associative del territorio testimonia quanto sia forte e condiviso il bisogno di costruire risposte concrete alle esigenze dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Allo stesso tempo, rappresenta un riconoscimento del lavoro che la cooperativa ConSenso ha portato avanti in questi anni, costruendo percorsi, relazioni e opportunità. Ma, prima ancora, significa riconoscere un bisogno che appartiene alla comunità: quello di tante famiglie che guardano al futuro dei propri figli e chiedono risposte capaci di accompagnarli verso una maggiore autonomia, partecipazione e qualità della vita. Un bisogno che non riguarda soltanto chi lo vive direttamente, ma che sta a cuore a una parte sempre più ampia del nostro territorio.

La serata segna simbolicamente il passaggio tra una stagione estiva intensa e ricca di relazioni e un autunno che si apre con nuove prospettive, nuovi progetti e un impegno rinnovato verso le famiglie e la comunità. Ritrovarsi alla Tenuta Sant’Angela Merici diventa così un modo per salutare ciò che è stato e per guardare avanti con fiducia.

Al momento della prenotazione sarà possibile concordare un menù dedicato per persone celiache, così da garantire un’esperienza attenta alle esigenze alimentari di tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: 328 2803076.