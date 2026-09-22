Prima prova per il Coro Popolare di Caltanissetta, ed è già un successo

CALTANISSETTA. S’è tenuta la prima prova del Coro Popolare di Caltanissetta, formato da coristi di tutta la Diocesi di Caltanissetta e inserito all’interno del Concerto Sinfonico per San Michele. Un coro popolare che, da subito, ha incontrato non solo l’entusiastica adesione di tante persone, ma anche il senso di una passione che ha trovato nel maestro Raimondo Capizzi la sua guida musicale e polivocale.

Proprio il maestro Raimondo Capizzi, al termine di questa prima prova di successo, ha ribadito: “La connessione tra persone che condividono la stessa passione è la chiave di una comunità basata sull’armonia. La musica non è nelle note, ma tra di esse”.