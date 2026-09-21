Caltanissetta. Festeggiato dalla Guardia di Finanza il suo patrono San Matteo

CALTANISSETTA. Nella mattinata odierna, presso la locale Chiesa San Pietro, celebrata da S. E. Monsignor Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, si è svolta la cerimonia liturgica in onore di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza. Alla Santa Messa hanno partecipato le massime Autorità civili, militari e religiose locali, una nutrita rappresentanza dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Durante l’omelia, S.E. il Vescovo ha ricordato la figura dell’Apostolo Matteo, esattore delle tasse che, senza indugio, ha dato la sua pronta disponibilità alla chiamata del Signore ed ha sottolineato l’importante ruolo che la Guardia di Finanza svolge nell’assicurare la legalità sul territorio. Successivamente, il Comandante Provinciale, Col. Piergiorgio Vanni ha voluto ringraziare pubblicamente S.E. Mons. Russotto, il parroco della parrocchia San Pietro, don Rino, e le Autorità presenti per l’attenzione e vicinanza alla Guardia di Finanza.

Al termine della celebrazione eucaristica, le Fiamme Gialle nissene hanno voluto rinnovare il proprio atto di affidamento e protezione al loro Patrono San Matteo e di obbedienza e fedeltà alla Patria nell’assolvimento dei doveri quotidiani, recitando, con sentita partecipazione, la “Preghiera del Finanziere”.