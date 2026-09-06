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Ucraina, Zelensky “Pronti per colloqui, serve pace dignitosa”

Redazione

Ucraina, Zelensky “Pronti per colloqui, serve pace dignitosa”

Dom, 06/09/2026 - 14:00

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KIEV (ITALPRESS) – “Siamo pronti per il dialogo” con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina è sempre stata e rimarrà costruttiva – aggiunge -. Siamo interessati ad avvicinarci alla fine della guerra. Serve la pace. Servono garanzie di sicurezza. Serve un carattere dignitoso per la pace postbellica. Le nostre proposte sono pronte. E’ importante lavorare in modo coordinato, sostanziale e realistico”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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