Facili guadagni pubblicizzati su falso sito di trading online: vittima perde 125 mila euro, denunciate 8 persone dalla Polizia Postale

I poliziotti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Crotone hanno denunciato all’Autorità giudiziaria otto persone, residenti a Roma, gravemente indiziate del reato di ricettazione. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata da un cittadino crotonese, attratto dai facili guadagni pubblicizzati su un post social. Il denunciante entrato virtualmente in contatto con i sedicenti broker, nell’arco di tre mesi, ha effettuato operazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 125mila euro.

Mediante l’attività investigativa i poliziotti hanno identificato otto persone, titolari o amministratori di società che, attraverso la messa a disposizione di conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle medesime società, ricevevano le somme versate dalla vittima, trasferendole successivamente su ulteriori conti correnti, fino a farne perdere le tracce verso l’estero.

Gli investigatori della Postale hanno ricostruito i flussi finanziari, individuando i conti sui quali erano confluiti i primi bonifici effettuati dalla vittima e tracciando le successive movimentazioni del denaro, fino all’identificazione dei relativi intestatari.