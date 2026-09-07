Un sito che parla anche alle intelligenze artificiali: cosa cambia davvero nella progettazione

Fino a due anni fa un sito web doveva convincere due interlocutori: la persona che lo leggeva e Google, che decideva se mostrarlo. Oggi c’è un terzo lettore, ed è tutt’altro che marginale: chi cerca informazioni su un’azienda spesso lo fa chiedendolo direttamente a ChatGPT, a Gemini, a Perplexity o a Claude, e ottiene una risposta prima ancora di aprire un browser. Se il tuo sito non è “leggibile” da questi sistemi, semplicemente non entra nella conversazione.

Non si tratta di una moda passeggera né di un trucco SEO in più da aggiungere alla lista. È un cambio di prospettiva che riguarda il modo stesso in cui un sito viene progettato, scritto e costruito tecnicamente — ed è qui che il lavoro di una web agency oggi si gioca gran parte della sua utilità reale.

Come “ragionano” i motori generativi

ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude non scorrono una pagina come farebbe una persona. Scompongono il contenuto in blocchi, cercano risposte dirette a domande precise e preferiscono testi che dichiarano subito il concetto, senza girarci troppo intorno con introduzioni lunghe. Un paragrafo che parte con “dipende da diversi fattori, ma in generale…” viene capito peggio di uno che comincia con la risposta e poi la argomenta.

Questo significa scrivere in modo diverso rispetto al passato: frasi che reggono anche estratte dal loro contesto, paragrafi con un’unica idea centrale, titoli che sono già una domanda o una risposta. Non è una questione di stile, è una questione di struttura.

Le scelte tecniche che fanno davvero la differenza

Dietro un sito “leggibile” dall’IA ci sono decisioni molto concrete, quelle che normalmente restano invisibili a chi naviga ma che un buon sviluppatore cura riga per riga:

HTML semantico vero , non solo <div> ovunque: titoli gerarchici corretti, liste dove servono liste, tabelle dove servono tabelle.

, non solo ovunque: titoli gerarchici corretti, liste dove servono liste, tabelle dove servono tabelle. Dati strutturati (schema.org) su articoli, prodotti, FAQ e recensioni, così che un motore possa capire cosa sta leggendo, non solo leggerlo.

su articoli, prodotti, FAQ e recensioni, così che un motore possa capire cosa sta leggendo, non solo leggerlo. Velocità di caricamento reale , perché i crawler AI hanno tempi di scansione limitati e abbandonano prima le pagine lente.

, perché i crawler AI hanno tempi di scansione limitati e abbandonano prima le pagine lente. Un file llms.txt e una struttura di URL coerente, che aiutano i sistemi generativi a orientarsi nell’architettura del sito.

e una struttura di URL coerente, che aiutano i sistemi generativi a orientarsi nell’architettura del sito. Contenuti aggiornati con una data verificabile, elemento che pesa parecchio quando un’IA deve scegliere quale fonte citare tra due simili.

Nessuno di questi punti, da solo, cambia le sorti di un progetto. Insieme, sì.

Sito web o app web: la logica cambia poco

Che si tratti di un sito aziendale o di una web app per la gestione di prenotazioni, cataloghi o servizi, il principio resta lo stesso: più il contenuto è organizzato in unità chiare e interrogabili, più diventa “citabile” da un sistema esterno. Una web app con un catalogo prodotti ben marcato semanticamente, ad esempio, può comparire in una risposta generata da un assistente IA con dettagli precisi su prezzo, disponibilità o caratteristiche — cosa impossibile se le stesse informazioni vivono solo dentro immagini o script poco accessibili.

Sito pensato solo per Google vs sito pensato anche per l’IA

Aspetto Sito “vecchia scuola” Sito pronto per l’IA generativa Struttura del testo Paragrafi lunghi, risposta diluita Risposta diretta nelle prime righe, poi approfondimento Markup HTML generico, poco semantico Schema.org su FAQ, articoli, prodotti Contenuti chiave Solo in immagini o PDF Sempre presenti anche in testo leggibile Aggiornamento Sporadico, senza date Regolare, con data di modifica visibile Obiettivo primario Piacere all’algoritmo di ranking Essere capito e citato correttamente

Il ruolo di una web agency in questo passaggio

Costruire un sito o un’app pensati anche per le AI non è un lavoro che si improvvisa con un plugin. Serve una regia unica tra strategia dei contenuti, sviluppo tecnico e ottimizzazione semantica — il tipo di lavoro che, in pratica, fa da anni un’ Agenzia web a Milano che segue i progetti dalla struttura del codice fino al modo in cui una frase viene scritta in una pagina di prodotto. Agenziagraficamilano.it Chi progetta un sito oggi deve pensare in parallelo a chi legge da persona e a chi legge da algoritmo, senza sacrificare né l’uno né l’altro.

FAQ — Le domande più frequenti