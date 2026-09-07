Caltanissetta. Dal 18 al 30 settembre a Palazzo Moncada “Eternal”, mostra retrospettiva dedicata a Vincenzo Foresta

CALTANISSETTA. L’associazione ITACA APS presenta, insieme all’artista e curatore Alberto Antonio Foresta, ETERNAL, la mostra retrospettiva dedicata a Vincenzo Foresta, in programma dal 18 al 30 settembre 2026 presso la Galleria Civica di Palazzo Moncada a Caltanissetta. L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione del percorso intrapreso con la presentazione del volume monografico “50 ANNI – le Opere di Vincenzo Foresta”, che ha raccolto e documentato oltre mezzo secolo di attività artistica, offrendo una prima occasione per riscoprire e valorizzare la produzione di un artista profondamente legato alla Sicilia e al proprio territorio.

Oggi quel racconto esce dalle pagine del catalogo e diventa esperienza espositiva. ETERNAL è infatti un percorso attraverso oltre cinquant’anni di ricerca, sperimentazione e visione, costruito da Alberto Antonio Foresta attraverso dipinti, opere, documenti e materiali inediti del padre, l’artista Vincenzo Foresta. Un progetto che non si limita a ripercorrere cronologicamente la produzione dell’artista, ma intende restituirne la complessità, mettendo in relazione epoche, linguaggi e differenti momenti di una lunga esperienza creativa.

Ci sono artisti che attraversano il proprio tempo e artisti che continuano ad attraversare anche il nostro. È questo il filo conduttore della mostra: la volontà di interrogarsi sulla forza delle immagini, sulla memoria e sulla capacità dell’arte di resistere al tempo. Il titolo ETERNAL nasce proprio da questa riflessione. L’arte può superare il tempo nel momento in cui continua a generare domande, emozioni e significati anche per chi la incontra molti anni dopo la sua realizzazione. La mostra diventa così anche un’occasione per rileggere una parte importante della storia culturale del territorio nisseno e siciliano, attraverso lo sguardo di un artista che ha dedicato la propria vita alla ricerca e alla creazione.

Per ITACA APS, la collaborazione alla realizzazione di ETERNAL si inserisce nel percorso dell’associazione volto a promuovere cultura, partecipazione e valorizzazione del patrimonio del territorio. «La cultura è uno degli strumenti attraverso cui una comunità può riconoscere le proprie radici e, allo stesso tempo, guardare al futuro – sottolinea ITACA APS – con ETERNAL vogliamo contribuire a riportare l’attenzione su un patrimonio artistico che appartiene alla nostra storia e che merita di essere conosciuto e trasmesso alle nuove generazioni».

Dopo il lavoro editoriale di “50 ANNI – le Opere di Vincenzo Foresta”, la mostra rappresenta quindi un ulteriore passo: dalle pagine del catalogo alle opere, dalla documentazione all’incontro diretto con l’arte. ETERNAL è un invito a guardare oltre il tempo, a riscoprire Vincenzo Foresta attraverso la sua opera e, attraverso la sua opera, una parte della storia culturale della nostra terra. La mostra è realizzata in collaborazione con realtà associative e artistiche di grande rilievo del territorio quali Officina Degli Artisti, Terra Ferma, Paruzzo Industria Grafica e Pro Loco Caltanissetta.