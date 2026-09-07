Caltanissetta. L’Isoprog Ets parteciperà alla “Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici, STEAM Academy, 2026”

CALTANISSETTA. L’Istituto Somatogene per la Oncologia Personalizzata e la Ricerca Onco-Genomica, ISOPROG, ETS comunica che parteciperà all’evento intitolato “Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici, STEAM Academy, 2026” promosso dall’associazione SOS Sicilia Centrale che si terrà tra l’11 il 13 settembre presso il Centro poli-culturale Michele Abbate in Caltanissetta per promuovere percorsi di formazione post-diploma nel settore delle scienze applicate.
ISOPROG ETS, che parteciperà all’evento in qualità di co-patrocinatore dell’evento assieme agli organizzatori e con la presenza del suo direttore scientifico tra i relatori, è recentemente entrato nella compagine dell’anagrafe nazionale degli enti di ricerca del MUR per il settore delle biotecnologie.
In tale occasione ed in concomitanza dell’evento, il suo direttore scientifico condividerà con i convenuti sviluppi ufficiali relativi al progetto omonimo legati alle opportunità offerte dal livello di accreditamento progettuale raggiunto e con impatto diretto per il territorio nisseno.