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Sicilia, evade dai domiciliari per andare a rubare

Redazione

Sicilia, evade dai domiciliari per andare a rubare

Lun, 07/09/2026 - 16:20

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Evade dagli arresti domiciliari e torna a rubare, ma è stato fermato grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato. L’uomo, un catanese di 38 anni, ha sottratto una borsa da un negozio di via Etnea. Ad accorgersi del gesto è stata una commessa che ha allertato la polizia. Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno intercettato mentre stava per confondersi tra la folla del centro. Dopo essere stato bloccato, l’uomo ha consegnato la borsa che è stata restituita al negozio.

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