Ucraina, Russia: “Xi e Modi disponibili a mediare per accordo pace”

(Adnkronos) – Il presidente indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto alla Russia assistenza nella mediazione di un accordo per porre fine alla guerra con l'Ucraina. Lo ha reso noto il Cremlino, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin ha "accolto con favore" la loro offerta. Intanto le truppe russe hanno colpito la locomotiva di un treno passeggeri della Jsc Ukrzaliznytsia (la società ferroviaria ucraina, ndr) in Volinia, a soli due chilometri dal confine con la Polonia. Non ci sono state vittime, hanno riferito su Telegram gruppi locali di monitoraggio sulla guerra. "Per il secondo giorno consecutivo, il nemico ha attaccato la ferrovia. Il gruppo di monitoraggio ha avvertito in anticipo il personale del treno della minaccia, grazie alla quale nessuno è rimasto ferito", ha aggiunto Ukrzaliznytsia. Sul fronte della cronaca, due persone sono rimaste uccise e altre dodici ferite in un attacco di droni ucraini a Nizhnekamsk, in Tatarstan. Lo ha riferito il servizio stampa statale, precisando che "un drone ha colpito un albero e danneggiato un'auto parcheggiata nelle vicinanze, a bordo della quale si trovavano quattro giovani. Due di loro sono morti e altri due sono ricoverati in gravi condizioni. In totale, 12 persone sono rimaste ferite in siti civili e industriali". Anche un edificio residenziale è stato colpito, causando il ferimento di quattro persone. Un incendio è scoppiato in un impianto industriale ma è in fase di spegnimento. Dal canto suo, il capo di Rosatom (la compagnia elettrica statale russa), Alexei Likhachev, ha riferito di un attacco da parte delle forze armate ucraine contro autocisterne che trasportavano gasolio per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in cui sono rimasti uccisi due militari. "Venerdì è stata lanciata una serie di attacchi combinati contro le autocisterne che trasportavano gasolio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Due militari sono rimasti uccisi e un gran numero di soldati russi sono rimasti feriti, alcuni in modo grave", ha aggiunto Likhachev, sottolineando che la missione del suo personale era "puramente civile".

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