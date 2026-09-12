Vallelunga. S’è insediata la Consulta Giovanile: nuovo presidente è Loris Schifano, vice presidente Roberta Notaro

VALLELUNGA. Si è svolta nell’Aula Consiliare “Dott. Cav. Tommaso Biondo” la prima seduta dell’Assemblea della Consulta dei Giovani di Vallelunga Pratameno, una realtà fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di offrire ai giovani uno spazio stabile di confronto, partecipazione e proposta. Al termine dello scrutinio, Loris Schifano è stato eletto Presidente della Consulta dei Giovani, mentre Roberta Notaro, risultata la seconda candidata più votata, assume la carica di Vicepresidente della Consulta, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il nuovo Presidente Loris Schifano ha quindi scelto Roberta Giambelluca quale Segretario della Consulta, completando così la costituzione dell’Ufficio di Presidenza. Presente la Sindaca Rosa Izzo, che ha voluto condividere personalmente con i giovani questo importante momento di avvio della Consulta, fortemente sostenuta dall’Amministrazione Comunale e dall’ assessore con delega alle consulte giovanili Letizia Vullo e considerata un importante traguardo del percorso intrapreso in favore della partecipazione giovanile.

Hanno inoltre partecipato, in qualità di componenti di diritto e senza diritto di voto, gli amministratori comunali previsti dal Regolamento: per il gruppo di maggioranza la consigliera Rosariela Cammarata e il Vicepresidente del Consiglio Comunale Roberto Emmanuele, mentre per il gruppo di minoranza il consigliere Cammarata Benedetto. La costituzione della Consulta rappresenta un importante tassello e segna un momento storico per il nostro piccolo paese, trasformando di fatto un’idea in un progetto concreto. La volontà è quella di favorire una partecipazione sempre più attiva dei giovani alla vita del paese, offrendo loro la possibilità di confrontarsi, avanzare proposte e contribuire concretamente alla costruzione del futuro di Vallelunga. Un momento importante per Vallelunga Pratameno, che apre così un nuovo spazio di partecipazione e confronto, affidando alle nuove generazioni un ruolo sempre più significativo nella vita della comunità.