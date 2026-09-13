Caltanissetta. Il 26 settembre al Teatro Margherita appuntamento con l’attesissimo Musical Huntrix vs Saja Boys

CALTANISSETTA. Sabato 26 settembre, alle ore 19:00, il Teatro Margherita ospiterà un nuovo spettacolare MUSICAL: Huntrix vs Saja Boys. Una produzione 5° Elemento Animazione e Partylandia che promette musica, energia e divertimento. Quasi dodici anni di regia teatrale rappresentano un traguardo significativo per Andrea Aldo Giannone, regista che nel corso della sua attività ha costruito un percorso artistico caratterizzato da passione, ricerca e attenzione alle nuove forme di narrazione scenica. Per celebrare questo importante anniversario, la compagnia teatrale di partylandia sceglie di tornare sul palcoscenico con una nuova sfida: Huntrix vs Saja Boys, un progetto che punta a coniugare il linguaggio del musical con un’estetica contemporanea, dinamica e fortemente spettacolare.

La regia ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso un’esperienza fatta di musica, movimento, personaggi e racconto visivo. Un appuntamento pensato per parlare soprattutto alle nuove generazioni, senza rinunciare alla dimensione teatrale e all’energia dello spettacolo dal vivo.

Quello di Huntrix vs Saja Boys è anche un appuntamento che si inserisce nel percorso artistico di Andrea Aldo Giannone iniziato quasi dodici anni fa e sviluppatosi attraverso generi e linguaggi differenti tra cui Imagine ed Elfi, costruendo progressivamente una propria esperienza nel mondo della regia e contribuendo alla crescita di una realtà teatrale capace di mantenere un rapporto diretto con il pubblico.

L’anniversario diventa così l’occasione per guardare al passato, ma soprattutto per rinnovarsi e sperimentare. Il nuovo musical rappresenta infatti una scommessa artistica che punta su un linguaggio scenico moderno, immediato e ricco di ritmo. Da non perdere Huntrix vs Saja Boys uno spettacolo pensato per trasformare il palcoscenico in un vero spazio di intrattenimento, dove musica e interpretazione si incontrano in una narrazione dal forte impatto visivo. L’appuntamento è dunque fissato per sabato 26 settembre alle ore 18:30 al Teatro Margherita. Un’occasione non soltanto per assistere a un nuovo musical, ma anche per celebrare un percorso artistico costruito nel tempo con dedizione e passione per il teatro.

I dettagli dell’evento

THE MUSICAL: Huntrix vs Saja Boys

Regia: Andrea Aldo Giannone

Produzione: 5° Elemento Animazione e Partylandia Theatre

Data: sabato 26 settembre

Orario: 19:00

Luogo: Teatro Margherita

Info e prenotazioni: 328 4525682