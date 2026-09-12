Caltanissetta. Sottoscritti dall’Asp i contratti dell’Uoc Tecnica e della Uoc Economico Finanziario e Patrimoniale

CALTANISSETTA. Sono stati ufficialmente sottoscritti presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta i contratti individuali di lavoro quinquennali per il conferimento dei nuovi incarichi di direzione di Struttura Complessa Tecnico ed Economico Finanziario e Patrimoniale.

La stipula è avvenuta alla presenza del Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, del Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lombardo, e del Direttore Sanitario, Dr. Luciano Andrea Fiorella. In attuazione delle delibere adottate dalla Direzione Generale, l’incarico di Direttore della UOC Tecnico è stato conferito al Dott. Ciro Raggio, mentre la guida della UOC Economico Finanziario e Patrimoniale è stata affidata alla Dott.ssa Patrizia Battello. Il Dott. Ciro Raggio, laureato in Architettura e iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Caltanissetta, vanta una solida formazione manageriale e specialistica, arricchita da master in sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto e pratica dei lavori pubblici, oltre a percorsi di alta formazione presso la SDA Bocconi (inclusa la Formazione Manageriale della Struttura Amministrativa Regionale con il CERGAS Bocconi e l’Assessorato della Salute). Già Responsabile della UOS Facility Management e Direttore facente funzioni della UOC Tecnico da dicembre 2025, ha maturato un’ampia esperienza sul campo come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Energy Manager, RUP, progettista e direttore dei lavori anche per interventi complessi di importo fino a circa 20 milioni di euro.

La nomina della Dott.ssa Patrizia Battello rappresenta a sua volta il coronamento di un lungo percorso di crescita professionale all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Palermo, la Dott.ssa Battello possiede un solido bagaglio formativo specialistico e manageriale, dal Master in “Innovazione e Direzione Amministrativa in Sanità – MIDAS” presso il CEFPAS, ai diversi percorsi di perfezionamento su bilancio, controlli e fiscalità nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, i cicli formativi sui Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci (PAC), oltre ai corsi di aggiornamento del MEF e della Ragioneria Generale dello Stato sul sistema di contabilità economico-patrimoniale accrual nell’ambito delle riforme del PNRR.

La stessa vanta inoltre una pluriennale ed articolata esperienza nella gestione contabile e finanziaria della sanità pubblica. Già responsabile della UOS Contabilità e Finanza e più volte Direttore facente funzioni della medesima struttura complessa, ha inoltre ricoperto ruoli istituzionali di rilievo, tra cui quello di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo su designazione ministeriale.