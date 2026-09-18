Syoss torna alla Milano Beauty Week e celebra il lancio nel mercato hair care

(Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo, Syoss, brand di Henkel Consumer Brands, torna alla Milano Beauty Week, confermando il proprio ruolo nel panorama hair con due appuntamenti dedicati alla scoperta delle novità del brand e al debutto nel mondo della cura del capello. Nel 2025, Henkel ha unito l’heritage italiano di Palette all’identità professionale e internazionale di Syoss, già affermata in diversi mercati europei, dando vita a Syoss by Palette. Nel 2026 il marchio ha avviato l’ingresso nel segmento Hair Care e, lo scorso maggio, con Syoss Color Studio, ha annunciato il rilancio di Syoss Oleo Intense, il lancio di Syoss Color Glaze e il riconoscimento di Prodotto dell’Anno 2026 per la Colorazione Permanente. La Milano Beauty Week è la nuova tappa di questo racconto. “Da Syoss by Palette al debutto nell’Hair Care, il percorso di questo anno e mezzo ci ha permesso di costruire un ecosistema che oggi accompagna le persone in ogni gesto legato ai propri capelli, dalla colorazione allo styling fino alla cura quotidiana – spiega Francesca D’Angelo-Valente, Marketing Media & Digital Director Henkel Consumer Brands WE South – La Milano Beauty Week è l’occasione per raccontare questa evoluzione e per continuare a farla crescere con lo spirito che l’ha guidata fin dall’inizio: ascolto e voglia di innovare”. Il primo appuntamento è il Beauty Cube, lo spazio esperienziale di via Mercanti aperto il 17 e 18 settembre dalle 10 alle 20 e sabato 19 settembre dalle 10 alle 23. Qui il pubblico può provare le principali innovazioni 2026 del marchio nelle categorie Hair Care, Color e Styling, in un percorso immersivo che racconta il nuovo capitolo di Syoss attraverso le sue linee più rappresentative. L’esperienza è interattiva e personalizzata: momenti educational, attività dedicate e sessioni di styling curate da professionisti del settore. Un’area è riservata alla linea Brow Tint, dove provare i prodotti e ricevere consigli per definire e valorizzare le sopracciglia. Ad accompagnare l’apertura del Beauty Cube è stato il talk “Bellezza Senza Filtri”, ospitato ieri, giovedì 17 settembre, per celebrare il lancio di Syoss nel mercato Hair Care, con la partecipazione straordinaria di Giulia De Lellis e della comica e content creator Giada Parisi.

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