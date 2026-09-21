Gela. Maltempo, chiuso l’Orto Pasqualello: area interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Chiusura totale dell’area dell’Orto Pasqualello a partire da oggi, 21 settembre, a seguito dei danni e delle criticità provocate dagli eventi meteorologici avversi che hanno interessato Gela nel pomeriggio di sabato 18 settembre.A disporlo è il sindaco Terenziano Di Stefano, attraverso un’ordinanza sindacale adottata per garantire la sicurezza dei cittadini e consentire l’esecuzione degli interventi necessari al ripristino dell’area.Le intense precipitazioni hanno provocato in diverse zone del territorio comunale fenomeni di ruscellamento, accumuli di fango e detriti. Tra le aree interessate anche l’Orto Pasqualello, dove si sono verificati danneggiamenti e condizioni che rendono necessari interventi di pulizia, ripristino e messa in sicurezza.Fino al completamento dei lavori, e comunque fino all’eventuale adozione di un successivo provvedimento di revoca o modifica, l’intera area resterà chiusa al pubblico. Sono quindi vietati l’accesso, il transito e qualsiasi forma di utilizzo da parte di persone non autorizzate.Potranno invece accedere all’area il personale dell’Amministrazione comunale, gli operatori incaricati degli interventi, le Forze dell’Ordine, gli organismi di soccorso e gli altri soggetti autorizzati, esclusivamente per le attività di verifica, pulizia, ripristino e messa in sicurezza.Gli uffici comunali provvederanno inoltre all’installazione della necessaria segnaletica e all’adozione delle ulteriori misure utili a garantire il rispetto dell’ordinanza.La riapertura dell’Orto Pasqualello non avverrà automaticamente con la conclusione dei lavori, ma sarà disposta con un successivo provvedimento dell’Amministrazione comunale, dopo la verifica dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.