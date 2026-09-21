A Favara emozioni, cultura e musica con il gruppo di lettura Incontriamoci in Biblioteca

Una serata a sfondo internazionale, quella di ieri sera a Favara. Lo sottolinea Gianfranco Cammarata, presidente di Incontriamoci in Biblioteca, che ha realizzato il suo gruppo mensile all’interno dello splendido giardino della struttura, generosamente messo a disposizione dal notaio Bartoli. “Abbiamo avuto il grande piacere di ascoltare poesie russe e giordane, da Irina Zobacheva e Sonia Conti, declamate anche in italiano, con la collaborazione di Franco Ventura. Rime che hanno allargato l’orizzonte della nostra emotività, planando su territori inesplorati e cammini mai percorsi prima.” Anche il siciliano e i 5 dialetti nisseni hanno trovato modo di esprimersi attraverso il romanzo (non libro…) di Lillo Ariosto, ” Le (nuove) inchieste del Commissario Falconara”, commentato dalla professoressa Fiorella Falci. “Un’opera che mette in risalto la Sicilia meno conosciuta, ma forse più vera.” – commenta la professoressa Enza Spagnolo, consulente editoriale. Il colloquio fra Ariosto e la Falci ha dato adito a una esplorazione dei riferimenti ai noti autori siciliani ( Sciascia e Camilleri in primis) ma anche ai grandi autori internazionali . La parte artistica della serata è stata curata dal Giardino degli Artisti, scuola di pittura fondata da Amelia Russello, Carolle Babetto, Angela Crapanzano e Tanina Argento. La scuola ha presentato numerose bellissime opere, delle quali le pittrici hanno descritto il fondo emozionale, chiaramente colto dal pubblico.La parte musicale è stata espressa dal duo Sara Chianetta (soprano) e Roberto Saccà (clarinettista), i quali hanno proposto due belle esecuzioni di canzoni di F. Sinatra e di Noah, mentre il maestro Saccà ha proposto due brani esibendosi da solo. La serata è stata arricchita da una poesia della non vedente Agata Sciolino e da una lettura di ” Ninna nanna della guerra ” di Trilussa, come sempre declamata magistralmente da Luigi Bartolomeo. Il prossimo appuntamento di Incontriamoci in Biblioteca è fissato al 17 ottobre, presso il Castello del Piraino di Santa Caterina Villarmosa.