Salute

A Favara emozioni, cultura e musica con il gruppo di lettura Incontriamoci in Biblioteca

Redazione 3

A Favara emozioni, cultura e musica con il gruppo di lettura Incontriamoci in Biblioteca

Lun, 21/09/2026 - 08:44

Condividi su:

Una serata a sfondo internazionale, quella di ieri sera a Favara. Lo sottolinea Gianfranco Cammarata, presidente di Incontriamoci in Biblioteca, che ha realizzato il suo gruppo mensile all’interno dello splendido giardino della struttura, generosamente messo a disposizione dal notaio Bartoli. “Abbiamo avuto il grande piacere di ascoltare poesie russe e giordane, da Irina Zobacheva e Sonia Conti, declamate anche in italiano, con la collaborazione di Franco Ventura. Rime che hanno allargato l’orizzonte della nostra emotività, planando su territori inesplorati e cammini mai percorsi prima.” Anche il siciliano e i 5 dialetti nisseni hanno trovato modo di esprimersi attraverso il romanzo (non libro…) di Lillo Ariosto, ” Le (nuove) inchieste del Commissario Falconara”, commentato dalla professoressa Fiorella Falci. “Un’opera che mette in risalto la Sicilia meno conosciuta, ma forse più vera.” – commenta la professoressa Enza Spagnolo, consulente editoriale. Il colloquio fra Ariosto e la Falci ha dato adito a una esplorazione dei riferimenti ai noti autori siciliani ( Sciascia e Camilleri in primis) ma anche ai grandi autori internazionali . La parte artistica della serata è stata curata dal Giardino degli Artisti, scuola di pittura fondata da Amelia Russello, Carolle Babetto, Angela Crapanzano e Tanina Argento. La scuola ha presentato numerose bellissime opere, delle quali le pittrici hanno descritto il fondo emozionale, chiaramente colto dal pubblico.La parte musicale è stata espressa dal duo Sara Chianetta (soprano) e Roberto Saccà (clarinettista), i quali hanno proposto due belle esecuzioni di canzoni di F. Sinatra e di Noah, mentre il maestro Saccà ha proposto due brani esibendosi da solo. La serata è stata arricchita da una poesia della non vedente Agata Sciolino e da una lettura di ” Ninna nanna della guerra ” di Trilussa, come sempre declamata magistralmente da Luigi Bartolomeo. Il prossimo appuntamento di Incontriamoci in Biblioteca è fissato al 17 ottobre, presso il Castello del Piraino di Santa Caterina Villarmosa.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta