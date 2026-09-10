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Sicilia, Catania: marocchino minaccia un gruppo di persone alla stazione, arrestato

Redazione

Sicilia, Catania: marocchino minaccia un gruppo di persone alla stazione, arrestato

Gio, 10/09/2026 - 14:33

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Si è reso protagonista di un episodio di aggressione nei confronti di un gruppo di persone alla Stazione  di Catania centrale ed è stato arrestato poco dopo dalla Polizia di Stato. L’uomo, di nazionalità marocchina, si sarebbe reso responsabile di rapina, percosse e minacce aggravate nei confronti di un gruppo di persone, nei pressi della fontana di Proserpina. Secondo quanto riferito, si sarebbe impossessato con violenza di un cellulare, aggredendo e minacciando alcune persone.

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