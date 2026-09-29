Spazio, concluso a Pomezia ‘Aviation Yes’ su sicurezza e innovazione

(Adnkronos) – Si è conclusa l'edizione 2026 di Aviation Yes, kermesse congressuale di riferimento per la filiera aerospaziale e della difesa, svoltasi presso il Simon Hotel di Pomezia. A catalizzare l'attenzione della platea e della stampa è stata la partecipazione del Maggiore Andrea Patassa, pilota collaudatore dell'Aeronautica Militare e astronauta della riserva Esa. Patassa è stato il relatore d'onore della prima tavola rotonda mattutina intitolata 'Spazio e Sicurezza Nazionale: Sinergie istituzionali per la difesa e lo sviluppo tecnologico nell’era dell’Aerospazio'. Nel corso del suo intervento, l'astronauta ha condiviso le complessità dell'addestramento per superare i confini dell'atmosfera terrestre e l'importanza strategica delle tecnologie emergenti, unendo idealmente l'aviazione militare con l'esplorazione dello spazio profondo. "La presenza del Maggiore Patassa ha rappresentato una pietra miliare per la nostra manifestazione in questo 2026", ha dichiarato Francesca Bittarello, ricercatrice aerospaziale e della difesa, organizzatrice di Aviation Yes, che "si conferma uno spazio unico di confronto internazionale e scientifico. Ringraziamo tutte le forze presenti che hanno reso questa giornata memorabile compresa la partecipazione del Reparto Aereo dei Carabinieri con il Col. Luca Luini che ha suscitato grande interesse nel pubblico con la sua relazione sul Reparto Aereo Carabinieri e sicurezza nazionale e il Gen. B.A. Gianpiero Sanfilippo che partecipò a Desert Storm pilotando un Tornado", aggiunge Bittarello. "Saluti anche del già Sottosegretario di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi", continua. L'edizione di quest'anno ha visto un parterre istituzionale di alto profilo, con la partecipazione dei massimi rappresentanti dei reparti volo delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, tra cui l'Aeronautica Militare, la Marina Militare, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. I dibattiti pomeridiani si sono invece concentrati sulle sfide globali legate alle megacostellazioni satellitari e alla gestione delle reti orbitali.

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