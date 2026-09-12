Sicilia, vicini in guerra: scoppia maxi rissa, 5 denunciati

A Randazzo, una discussione tra più persone è degenerata in una rissa, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario. L’attività è scattata nel tardo pomeriggio, quando una chiamata al 112 NUE ha fatto sì che la Centrale Operativa allertasse una “gazzella” già in circuito sul territorio. L’equipaggio ha raggiunto il palazzo indicato in una manciata di minuti, identificando alcuni condomini che, poco prima, avevano avuto una discussione e avviando, così, gli accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda.

I Carabinieri hanno appreso che la discussione sarebbe avvenuta tra due famiglie residenti, per motivi riconducibili a dissidi condominiali; in particolare, un 45enne avrebbe avuto un diverbio con una signora, moglie di un altro capofamiglia, e ciò avrebbe, man mano, coinvolto anche altri 5 congiunti dell’una e dell’altra parte. Appurato quanto accaduto, quando ormai sembrava tornata la calma però, tra i 5 uomini coinvolti, di 40, 42, 45, 51 e 74 anni, improvvisamente, è scoppiata una nuova accesa controversia, sfociata in una vera a propria rissa che ha comportato un nuovo intervento dei militari dell’Arma che, a quel punto, li hanno bloccati mettendoli in sicurezza.

Poiché le persone coinvolte hanno riportato delle lesioni, i Carabinieri hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno portato i feriti presso il Pronto Soccorso. Sulla base degli indizi raccolti, la Radiomobile li ha denunciati tutti e 5 all’Autorità Giudiziaria per rissa e lesioni personali.