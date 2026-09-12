Fuggono all’alt e aggrediscono i carabinieri, tre arresti e una denuncia a Palermo

Tre persone sono state arrestate a Palermo per non essersi fermate ad un posto di blocco. Nel primo episodio due giovanissimi a bordo di un ciclomotore senza targa sono fuggiti alla vista dei militari nel quartiere Borgo Nuovo. Il guidatore di 20 anni ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma è stato bloccato. Anche il passeggero di 17 anni ha cercato di fuggire, ma poco dopo è stato fermato, ed ha cercato di aggredire i carabinieri. Il più grande è stato portato ai domiciliari, il minorenne all’istituto di prima accoglienza Malaspina. Un secondo episodio in piazza Giulio Cesare alla stazione. Un 31enne con precedenti non si è fermato al posto di blocco. I carabinieri lo hanno rintracciato a casa, arrestandolo per fuga pericolosa e denunciandolo per guida senza patente. La compagna di 31 anni è stata denunciata a sua volta per la violazione degli obblighi di custodia relativi a beni sottoposti a sequestro. Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti a carico dei maggiorenni applicando ad entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (ANSA).