Viola il divieto di avvicinamento al padre, arrestato 39enne a Catania

La polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 39 anni che, nei giorni scorsi, ha violato il divieto di avvicinamento al padre, disposto nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria, per aver perseguitato il genitore, in molteplici occasioni, in passato.L’intervento dei poliziotti della squadra volanti è scattato a seguito della segnalazione pervenuta al sistema di controllo dei soggetti sottoposti al braccialetto elettronico antistalking della Sala Operativa della Questura di Catania. In questo modo, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto, in pochi istanti, l’abitazione del 39enne, nel quartiere Librino.Lo stalker è stato colto in flagranza, dal momento che si era già avvicinato al padre, nonostante il divieto imposto dal giudice. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di scongiurare rischi per il genitore, evitando che il figlio, inottemperante al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, potesse impaurirlo o aggredirlo.Una volta bloccato, il 39enne è stato condotto negli Uffici di Polizia dove è stato arrestato.Successivamente, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, in attesa del rito per direttissima.Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.