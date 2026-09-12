Caltanissetta. Diffusero foto di ragazzina a sfondo sessuale, udienza davanti al Gup per tre minorenni

La richiesta di messa alla prova dei loro assistiti è stata avanzata dai legali di tre minorenni di Gela al Giudice dell’udienza preliminare di Caltanissetta per cui la Procura per i minorenni ha chiesto il rinvio a giudizio per aver diffuso, tramite applicazioni, foto di coetanee a sfondo sessuale. I tre avrebbero modificato le foto per poi diffonderle ai propri contatti assieme a un video. L’udienza si volge davanti al Gup del Tribunale per i minorenni Nisseno. (ANSA).