Riesi, archiviata querela per diffamazione a 5 consiglieri comunali

Il gip di Caltanissetta David Salvucci ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di cinque consiglieri comunali di opposizione a Riesi, denunciati per diffamazione aggravata dal segretario generale del Comune, Teresa Burgio. Si tratta di Rosa Pilato, Alice Chiantia, Franco La Cagnina, Vincenzo Scibetta e Gianfranco Capizzi. La vicenda risale alla seduta consiliare del 24 aprile 2025 per l’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici. Su 16 presenti, il provvedimento aveva ottenuto 8 voti favorevoli e 8 astensioni ed era stato dichiarato approvato sulla base dell’interpretazione dell’articolo 65 del regolamento consiliare fornita dal segretario generale, che escludeva gli astenuti dal calcolo dei votanti. Una procedura contestata dall’opposizione, secondo cui era invece necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Dopo ulteriori passaggi in Consiglio, il 25 settembre, i cinque consiglieri avevano inviato un esposto al ministero dell’Interno, alla prefettura di Caltanissetta e all’assessorato regionale delle Autonomie locali. Il 22 ottobre il segretario generale aveva presentato querela. I consiglieri sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura, Renata Accardi e Rossana Scibetta. Con il provvedimento del 2 settembre il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione ritenendo che le espressioni contenute nell’esposto rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di critica politica e istituzionale. “Il provvedimento della magistratura chiarisce che l’attività di controllo, la verifica della regolarità degli atti e la critica politica svolte dai consiglieri comunali non costituiscono reato, ma rappresentano l’esercizio ordinario del mandato rappresentativo”, affermano in una nota i cinque consiglieri. (ANSA).