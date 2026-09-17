Caltanissetta. Ricevuti dal Questore i due agenti della Polizia di Stato che hanno salvato un giovane

CALTANISSETTA. Michele e Danilo, i due agenti della Polizia di Stato della sezione volanti che lo scorso 11 settembre, assieme ad un medico della locale Asp, che ha dato l’allarme, hanno tratto in salvo un giovane in bilico su un ponte che rischiava di precipitare nel vuoto, ieri pomeriggio sono stati ricevuti dal Questore Marco Giambra.

Il Questore, che ha espresso il suo personale compiacimento nei confronti dell’operato dei due agenti, ha manifestato loro anche quello pervenuto da parte del Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, la quale ha rivolto ai poliziotti vive congratulazioni per la prontezza e l’alta professionalità dimostrate nell’occasione.