Sicilia, Anas: limitazioni notturne ai mezzi pesanti sulla SS114 “Orientale Sicula” ad Alì Terme

Per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica della Torre di Capo Grosso, nel territorio comunale di Alì Terme, in provincia di Messina, a partire da questa sera saranno in vigore limitazioni notturne al transito dei mezzi pesanti sulla strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Nel dettaglio, dal 28 settembre al 17 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di transito, in entrambe le direzioni, per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto compreso tra il km 21,875 e il km 22,000.

Il provvedimento, adottato su richiesta del Comune di Alì Terme, recepisce quanto concordato nel corso del Comitato Operativo Viabilità riunitosi il 23 settembre presso la Prefettura di Messina, per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada.

Durante le fasce orarie di interdizione, i veicoli interessati dal divieto utilizzeranno il percorso alternativo sull’autostrada A18 “Messina–Catania”, attraverso gli svincoli di Messina Tremestieri e Roccalumera.

Il divieto non si applica ai mezzi di soccorso, ai veicoli delle Forze dell’Ordine e ai veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate. Sul tratto resta in vigore il senso unico alternato già previsto per le attività di cantiere.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le limitazioni previste.