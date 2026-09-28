Carburanti, agricoltori bloccano con i trattori la statale Palermo-Agrigento

Protesta degli agricoltori siciliani aderenti all’associazione Agrisat per il caro gasolio: una trentina di trattori hanno bloccato questa mattina la statale Palermo-Agrigento allo svincolo di Bolognetta nel Palermitano. Il traffico è paralizzato fino in città. Una seconda protesta è in corso sulla statale 117 bis che collega Gela a Catania. Gli agricoltori da questa mattina hanno occupato la rotatoria al bivio per Niscemi. (Foto di repertorio)