Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, le semifinali del 10° Torneo “L’ultimo treno per Genova”

Il Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio di San Cataldo si avvia verso la penultima fase del 10 Torneo in corso, quella delle semifinali, con due tavoli e 8 giocatori che proveranno a vincere la propria sfida per raggiungere la finale del Torneo prevista per Mercoledì 07.10.2026. Dopo la conclusione delle qualificazioni, infatti, sono 2 i finalisti diretti sicuri di giocare l’ultimo atto di questo avvincente torneo, Alessio Sansoni “Bluprofondo71” e Fabrizio Butera “Fabry80”, rispettivamente primo e secondo della classifica dopo i quattro turni della prima fase. I due giocatori attenderanno che altri due sfidanti emergano al termine delle 2 semifinali questa settimana, ed arrivare così a concludere l’ultimo turno di questo torneo che mette in palio tanti punti ranking per consentire ad ogni giocatore di far parte della squadra che, nel prossimo novembre, difenderà i colori del Club sancataldese nel Campionato Nazionale a Squadre di Risiko che si terrà ad Arenzano vicino Genova, e al quale prenderanno parte i 33 Club di Risiko Ufficiali sparsi nel territorio nazionale. I due tavoli di semifinale sono così composti. Semifinale 1, che verrà giocata domani sera Lunedì 28 settembre, con i giocatori Massimiliano Andolina “Maximilian”, Mariella Brucculeri “Marymojito”, Lillo Maira “RnS” e Gabriele Taschetti “Darklord5”, quest’ultimo giocatore abituale alle serate del RCU Il Pifferaio ma gioca con i colori del vicino RCU Eclettica di Caltanissetta. La semifinale 2, verrà giocata Mercoledì 30 settembre e vedrà scendere in plancia Gianluigi Orlando”Kanidicaccia22”, Ornella Turco “Windfire8”, Pietro Falcone “BRC-Pietro94” e Nico Scarlata “Nico”, quest’ultimo giocatore ripescato con il miglior punteggio rispetto agli altri non qualificati. All’appello in queste semifinali manca il giocatore Andrea Kiswarday “Plasma97”, anche lui giocatore del RCU Caltanissetta ma abituale giocatore al RCU Il Pifferaio, che non potrà prendere parte alle sfide sebbene si sia qualificato, in quanto attualmente impegnato nei grandi tornei di Risiko del Nord (Raduno di Cesenatico, Master di Verona, Master di Roma) per provare a vincere il titolo di campione nazionale della RNL, che riunisce circa 1500 giocatori in tutta Italia. Ad Andrea tutto il RCU Il Pifferaio vuole augurare il massimo dei risultati in ogni torneo valido per la vittoria finale.In ogni serata di semifinale, poi, verranno giocati dei tavoli di amichevole composti da giocatori esperti e meno esperti, che serviranno per far divertire tutti gli appassionati che desiderano apprendere le strategie e le regole del Risiko da Torneo, che ricordiamo vive di partite che hanno una durata massima di circa 2 ore, limitata rispetto a quelle che tutti conosciamo nel Risiko Classico. Tutti sono invitati a partecipare alle serate del RCU Il Pifferaio, ed essere avviati a questo splendido gioco di società che ha tanta storia e tanto seguito in ambito nazionale.Le due serate di Lunedì 28 e Mercoledì 30 settembre, con inizio dalle ore 20.30, si svolgeranno presso i luminosi e accoglienti locali della Nuova Locanda di San Cataldo, sede abituale di gioco del Club verde amaranto, dove è possibile usufruire anche di ottime pietanze che vengono scelte in un menu’ convenzionato per i giocatori del Club, e per informazioni e per partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.