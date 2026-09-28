A Palermo sit-in di protesta dei lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro

Sit-in di protesta dei lavoratori del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo davanti alla struttura di via Giuseppe Lanza di Scalea, danneggiata da un incendio l’1 settembre. Oltre duecento dipendenti dei negozi attivi all’interno del Conca d’Oro si sono ritrovati davanti al centro commerciale per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale. La manifestazione è stata organizzata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. A breve all’interno del centro commerciale si terrà una nuova riunione del tavolo interistituzionale organizzato per affrontare il tema della riapertura del Conca d’Oro e degli ammortizzatori sociali. (Sac/Dire)