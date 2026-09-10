Serie D. Grande attesa al “Dino Liotta” per la sfida in notturna tra Licata e Nissa: al via la prevendita; prezzi e modalità per acquistare i biglietti della partita

C’è grande attesa per la sfida di domenica prossima, in notturna, tra il Licata e la Nissa di Ciccio Di Gaetano (nella foto). Dopo la vittoria all’esordio la Nissa è chiamata ad affrontare in trasferta un Licata voglioso di riscatto. Una sfida destinata ad essere una festa dello sport e del calcio considerati i rapporti di storico gemellaggio esistenti tra Nissa e Licata.

Nel frattempo è stata aperta la prevendita dei biglietti per la gara Licata-Nissa, in programma domenica sera alle ore 20 al Dino Liotta di Licata. I tagliandi sono disponibili presso il Centro Commerciale Il Porto, Bar Tabacchi Ortugno e Caffè Italia nelle giornate di venerdì e sabato dalle 17:00 alle 20:00, oltre che domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30. Il botteghino dello stadio sarà invece aperto domenica pomeriggio a partire dalle 18. Al botteghino i biglietti costeranno 2€ in più. La società Licata invita i tifosi ad acquistare il biglietto in prevendita: conviene, si risparmia e si salta la fila al botteghino.

Per la tifoseria ospite, i biglietti sono disponibili in prevendita online su PostoRiservato.it., mentre domenica sarà possibile acquistarli anche al botteghino sempre 2 euro in più. Acquistando il proprio biglietto in anticipo, sarà possibile risparmiare e saltare la fila al botteghino. Il costo del biglietto è di 15 euro per la tribuna (ridotto 12 per donne, Over 65 e Under 18); 10 euro per la Gradinata (ridotto 8 euro per donne, Over 65 e Under 18), 5 Euro Curva; 13 euro per gli Ospiti. Al botteghino i biglietti acquistati costeranno 2 euro in più.