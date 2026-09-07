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Serie A, Udinese-Lazio 0-0 – Diretta

AdnKronos

Serie A, Udinese-Lazio 0-0 – Diretta

Lun, 07/09/2026 - 19:59

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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 7 settembre, i biancocelesti affrontano in trasferta al Bluenergy Stadium l'Udinese, nella terza giornata di campionato. La squadra di Gattuso ha raccolto due successi nelle prime due giornate, entrambi per 1-0 con rete decisiva di Frattesi. Ottimo avvio anche per i friulani, reduci dal pareggio all'esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza.   Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan mentre l'Udinese volerà a San Siro per sfidare l'Inter. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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