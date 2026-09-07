Caltanissetta. L’8 settembre, in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, il Comune aderisce alla campagna della LIFC

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, che si celebra ogni anno l’8 settembre, il Comune di Caltanissetta aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa da LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica e rinnova il suo impegno nella promozione della conoscenza di questa grave malattia genetica, la più diffusa in Italia.

Conosciuta come la malattia “invisibile” – perché non manifesta segni visibili ma compromette gravemente l’apparato respiratorio e digerente – la fibrosi cistica continua a rappresentare una sfida quotidiana per oltre 6.000 persone nel nostro Paese. La conoscenza è il primo passo per abbattere le barriere sociali che ancora oggi isolano chi convive con questa condizione. Per accendere i riflettori su questa realtà, LIFC con le sue associazioni regionali, promuove iniziative di sensibilizzazione e solidarietà su tutto il territorio nazionale. Numerosi comuni italiani parteciperanno illuminando di blu, il colore simbolo della Lega Italiana Fibrosi Cistica, alcuni dei loro monumenti più rappresentativi: Caltanissetta aderirà all’iniziativa.

“Un gesto simbolico, ma carico di significato, per testimoniare la vicinanza delle Istituzioni e dei cittadini alle persone con fibrosi cistica e alle loro famiglie, in una giornata che parla di consapevolezza, inclusione e speranza. Lo scopo è quello di aumentare la consapevolezza sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa ma ancora troppo poco conosciuta – dichiara Antonio Guarini, Presidente LIFC – Iniziative di sensibilizzazione come questa sono fondamentali per far luce su questa patologia grave e complessa. Vogliamo trasmettere forza ai più di 6.000 pazienti italiani affetti da fibrosi cistica e alle loro famiglie.”

Accanto alle attività di sensibilizzazione, LIFC lancia la campagna solidale “Non ti scordar di me”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per migliorare la vita delle persone con FC, assicurando standard di cura e un ‘assistenza personalizzata su tutto il territorio italiano. Il simbolo scelto è il fiore “non ti scordar di me”, delicato ma resiliente, proprio come le persone che ogni giorno affrontano la malattia con forza e determinazione. “Una campagna volta a far fiorire la speranza per i tanti bambini, ragazzi e adulti affetti da fibrosi cistica in Italia” – queste le parole del Presidente LIFC. Ogni fiore che sboccerà sarà il segno tangibile di un gesto concreto di solidarietà.