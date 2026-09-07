Sicilia ancora baciata dalla fortuna: vinti oltre 100 mila euro al 10eLotto

Festeggia la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, negli ultimi due concorsi di venerdì 4 e sabato 5 settembre, i premi più ricchi hanno portato una doppietta da 107mila euro in Provincia di Palermo: colpo da 100mila euro, sabato, a Collesano grazie a un “9” e una giocata da 2 euro in un punto vendita di Via Isnello.

A questi si aggiungono, ancora sabato, 7mila euro vinti a Palermo in Piazza San Lorenzo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.