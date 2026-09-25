Scuola, Meloni: “Istituti tecnici diventeranno licei tecnologici, rivoluzione culturale non un semplice cambio di ‘targa’”

(Adnkronos) – "C'è un pregiudizio che, in Italia, dura da decenni: chi sceglie un istituto tecnico o professionale fa una scelta di serie B rispetto a chi si iscrive al liceo. È un'ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi e i loro insegnanti, e un danno per l'Italia". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social, spiegando che "ieri il Consiglio dei ministri ha deciso che gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici e i professionali licei professionali". "Non è un semplice cambio di 'targa'. È una rivoluzione culturale, che riconosce finalmente a quei percorsi la stessa dignità degli altri", sottolinea la premier, secondo cui "per noi le scuole sono di pari valore, come i ragazzi che le frequentano". "E, insieme a questa riforma, arrivano anche la revisione del monte ore degli istituti tecnici e 10 milioni di euro in più per i campus della filiera formativa tecnologica-professionale", aggiunge Meloni. "Continuiamo così sulla strada imboccata con il Liceo del Made in Italy e la riforma del '4+2', che quest'anno entra a regime e che dà ad ogni ragazzo una doppia opportunità: puoi specializzarti in un ITS Academy, o entrare subito nel mercato del lavoro", scrive la presidente del Consiglio. "Questo significa mettere la scuola accanto al lavoro che c'è, invece di lasciare le imprese a cercare per mesi profili che nessuno forma", aggiunge la premier, che sottolinea: "Perché il nostro tessuto produttivo ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare: tecnici, meccatronici, chimici, periti agrari, geometri, cuochi, artigiani, informatici, che sono splendidamente formati". "E ai ragazzi che, l’anno prossimo, dovranno scegliere che scuola fare dico una cosa semplice: nessuna scelta vi renderà meno. L'Italia ha bisogno di voi esattamente come siete, senza etichette e pregiudizi", conclude Meloni.

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