Rotaract Club Caltanissetta, successo per la visita amministrativa di Zona Persefone con l’RD Michele Trupiano

Si è svolta con grande entusiasmo, presso la “Casa dei Fanciulli Cammarata” a San Cataldo — sede storica del Rotaract Club Caltanissetta e del Rotary Club San Cataldo —, la Visita Amministrativa della Zona Persefone. L’evento ha rappresentato un’importante tappa di confronto istituzionale e di riaffermazione dei valori guida del movimento rotaractiano.

L’incontro ha visto la partecipazione del Rappresentante Distrettuale (RD) Michele Trupiano e dei componenti dell’Esecutivo Distrettuale, accolti dai soci del club nisseno e dalla Presidente per l’anno sociale 2026-2027, Marta Agricola. L’intera giornata è stata sapientemente coordinata e organizzata dal Delegato di Zona Manfredi D’Agostino, la cui regia ha garantito il pieno successo di un appuntamento fondamentale per rafforzare la sinergia e la collaborazione tra i club che costituiscono la Zona Persefone.

La visita amministrativa costituisce uno dei momenti più significativi della vita dell’associazione: rappresenta la sede privilegiata in cui le linee programmatiche distrettuali incontrano la progettualità e le istanze dei club locali. Lungi dall’essere un mero adempimento burocratico, l’appuntamento si è distinto per un clima d’intensa cordiale amicizia e dialogo aperto con l’Esecutivo Distrettuale. La condivisione degli ideali di servizio, unita al calore della partecipazione, ha confermato ancora una volta quanto la coesione umana sia il vero propulsore dell’azione rotaractiana sul territorio.

A coronamento della rilevanza dell’evento, il Rotaract Club Caltanissetta ha celebrato la spillatura e l’ingresso ufficiale di due nuovi soci, figure giovani, altamente qualificate e attivamente impegnate nel tessuto sociale e culturale nisseno:

Marcello Dellaira: Laureato in Economia Aziendale e Management d’Impresa, lavora da sei anni come consulente assicurativo e manager presso l’Agenzia Generali di Caltanissetta Rochester. Accanto alla sua professione, coltiva una profonda passione per la recitazione, avendo preso parte a diverse serie televisive e spettacoli teatrali. Esperienze formate che gli hanno permesso di sviluppare una spiccata attitudine al lavoro di squadra, alla disciplina e al costante mettiti in gioco.

Laureato in Economia Aziendale e Management d’Impresa, lavora da sei anni come consulente assicurativo e manager presso l’Agenzia Generali di Caltanissetta Rochester. Accanto alla sua professione, coltiva una profonda passione per la recitazione, avendo preso parte a diverse serie televisive e spettacoli teatrali. Esperienze formate che gli hanno permesso di sviluppare una spiccata attitudine al lavoro di squadra, alla disciplina e al costante mettiti in gioco. Oriana Riggi: Ha conseguito la laurea in Biologia Sanitaria, Cellulare e Molecolare presso l’Università degli Studi di Catania, specializzandosi successivamente con un Master in Embriologia Umana presso l’Università Roma Tre con l’obiettivo di operare nell’ambito della procreazione medicalmente assistita. Oggi ricopre il ruolo di informatrice medico-scientifica per la linea osteoarticolare presso Abiogen Pharma, professione che le permette di valorizzare al meglio le proprie competenze, confrontandosi quotidianamente con i professionisti del settore e costruendo relazioni basate sull’ascolto, sulla competenza e sulla fiducia reciproca.

Terminati i lavori istituzionali e l’emozionante cerimonia d’ammissione dei nuovi soci, la giornata si è conclusa felicemente in un clima di gioiosa festa con la consueta conviviale presso la Trattoria Anzalone di San Cataldo, occasione preziosa per rinnovare l’affetto reciproco e brindare alle prossime iniziative della Zona Persefone.