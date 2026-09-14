Mussomeli, Ottava della festa patronale: Agricoltori e allevatori a messa. Benedizione dei mezzi agricoli

MUSSOMELI – Nell’ambito dei festeggiamenti patronali anche gli agricoltori hanno partecipato ai riti religiosi in onore di Maria SS. Dei Miracoli che si stanno svolgendo nel santuario in questa seconda ottava. Infatti, ieri mattina hanno partecipato alla messa celebrata dal rettore del santuario Padre Miserendino per invocare la protezione della Madonna e il sostegno per le loro famiglie impegnate nel lavoro dei campi. Successivamente, nel breve percorso processionale, si sono recati con la piccola statua della Madonna Pellegrina, sorretta da giovani volenterosi, nel piazzale Annivina, dove avevano posteggiato i loro mezzi agricoli, Fra canti, preghiere e invocazioni, il sacerdote ha impartito la benedizione in un clima di devota partecipazione. I numerosi trattori gommati, poi, sono stati portati nel Piazzale Mongibello, dove ha avuto termine il momento aggregativo degli agricoltori e allevatori, che si erano dati appuntamento per l’evento religioso della mattinata.