Caltanissetta, Dragon Academy Group presente alla riunione FederKombat Sicilia con il Presidente Nazionale Riccardo Bergamini

La Dragon Academy Group di Caltanissetta presente alla riunione del Comitato Regionale FederKombat Sicilia, svoltasi alla presenza del Presidente Nazionale Riccardo Bergamini, del Presidente Regionale Carmelo Strano, dei componenti del Consiglio e dei tecnici del territorio.
Tra i temi affrontati, particolare attenzione ai nuovi programmi federali dedicati alla pratica sportiva delle persone con disabilità e allo sviluppo dei percorsi di difesa personale, insieme alla programmazione e alle prospettive di crescita delle discipline FederKombat.
Per la realtà nissena presenti Elisa Iannello, componente del Consiglio Regionale FederKombat in quota atleti, e il Maestro Calogero Palmeri, tecnico FederKombat e Presidente dell’A.s.d Dragon Academy Group.
Un importante momento di confronto e aggiornamento che rafforza il collegamento tra la programmazione nazionale e il territorio, confermando la presenza attiva di Caltanissetta nel movimento FederKombat siciliano.