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Caltanissetta, Dragon Academy Group presente alla riunione FederKombat Sicilia con il Presidente Nazionale Riccardo Bergamini

Redazione 3

Caltanissetta, Dragon Academy Group presente alla riunione FederKombat Sicilia con il Presidente Nazionale Riccardo Bergamini

Lun, 14/09/2026 - 09:00

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La Dragon Academy Group di Caltanissetta presente alla riunione del Comitato Regionale FederKombat Sicilia, svoltasi alla presenza del Presidente Nazionale Riccardo Bergamini, del Presidente Regionale Carmelo Strano, dei componenti del Consiglio e dei tecnici del territorio.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione ai nuovi programmi federali dedicati alla pratica sportiva delle persone con disabilità e allo sviluppo dei percorsi di difesa personale, insieme alla programmazione e alle prospettive di crescita delle discipline FederKombat.

Per la realtà nissena presenti Elisa Iannello, componente del Consiglio Regionale FederKombat in quota atleti, e il Maestro Calogero Palmeri, tecnico FederKombat e Presidente dell’A.s.d Dragon Academy Group.

Un importante momento di confronto e aggiornamento che rafforza il collegamento tra la programmazione nazionale e il territorio, confermando la presenza attiva di Caltanissetta nel movimento FederKombat siciliano.

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