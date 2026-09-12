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San Cataldo. Piazza gremita e cuore pieno di emozioni per la commedia “Camurriusa, Capricciusa, Piducchiusa” dell’Associazione “Quarta Parete”

Redazione 1

San Cataldo. Piazza gremita e cuore pieno di emozioni per la commedia “Camurriusa, Capricciusa, Piducchiusa” dell’Associazione “Quarta Parete”

Sab, 12/09/2026 - 15:16

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SAN CATALDO. Una piazza gremita e un cuore pieno di emozioni: ha regalato questo la rappresentazione della commedia “Camurriusa, Capricciusa, Piducchiusa” ad opera dell’Associazione “Quarta Parete”. Una serata veramente indimenticabile, con una piazza gremita di persone, sorrisi, applausi ed emozioni.

La commedia è stata rappresentata con grande bravura da parte degli attori che hanno riscosso applausi a scena aperta. Il tutto nel contesto di una rassegna riuscita alla grande, che ha lasciato dentro tanta soddisfazione, ma soprattutto la voglia di continuare a condividere la magia del teatro non solo da parte degli attori ma anche dello stesso pubblico.

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