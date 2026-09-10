San Cataldo. L’11 settembre appuntamento con il grande teatro popolare: c’è la commedia “Camurriusa Capricciusa Piducchiusa”

SAN CATALDO. Un appuntamento imperdibile all’insegna della spensieratezza e del grande teatro popolare. Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21:00, la suggestiva cornice di Piazza Calvario a San Cataldo ospiterà lo spettacolo teatrale “Camurriusa Capricciusa Piducchiusa”, inserito nel cartellone della rassegna teatrale “Maschere Nude” organizzata dalla compagnia teatrale Medea e patrocinata dal comune di San Cataldo.

La commedia in dialetto portata in scena dall’Associazione Culturale Quarta Parete, è firmata da Calogero e Rosanna Maurici, con la regia di Giuseppe Manzella. Al centro della vicenda si trovano le esilaranti e travagliate dinamiche di una giovane coppia, Katia e Pietro. Alle prese con qualche difficoltà economica, i due si ritrovano a fare i conti con la costante presenza di Ntunietta, una suocera decisamente invasiva, “camurriusa, capricciusa e piducchiusa”. Tra vicini di casa pettegoli, equivoci domestici e lo zampino di amici buontemponi pronti a tutto pur di ridare un po’ di pace al povero genero, la commedia garantisce ritmi incalzanti, battute folgoranti e riflessioni veraci sulla vita di tutti i giorni.

Sul palcoscenico si alternerà un affiatato cast di interpreti: Nadia Urso, Vincenzo Giambra, Daniela Cravotta, Giuseppe Manzella, Lucia Calà, Luigi Bartolomeo, Nadia Scicolone, Mariagrazia Pillitteri, Graziella Bonsignore, Giuseppe Merlo, Massimo Giordano e Sollami Carmelo. La riuscita della rappresentazione vedrà inoltre l’ausilio dei rammentatori Chiara Sardo e Angelo Ilardo, le scenografie curate da Aldo Costanzo e Carmelo Migliore, le musiche di Federico Di Vincenzo 3 il trucco di Angela Di Martino.

L’associazione ringrazia il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Parenti, la Dott.ssa Giuseppina Territo (DSGA dell’I.C. “Giosuè Carducci” di San Cataldo), Gaetano Falzone, Marta Riggi e quanti si sono spesi per la realizzazione dell’evento. L’appuntamento è ad ingresso libero per tutti i cittadini e gli appassionati di teatro che vorranno trascorrere una serata di pura allegria.