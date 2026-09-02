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San Cataldo. Il 3 settembre alla Torre Civica dell’Orologio appuntamento con AperIntra tra musica, buon cibo e convivialità

Redazione 1

San Cataldo. Il 3 settembre alla Torre Civica dell’Orologio appuntamento con AperIntra tra musica, buon cibo e convivialità

Mer, 02/09/2026 - 17:47

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SAN CATALDO. AperINTRA torna in una delle location più iconiche e suggestive di San Cataldo: la Torre Civica dell’Orologio. Dopo una stagione ricca di appuntamenti, INTRAfest si avvicina alle sue battute finali con un’altra serata pensata per vivere insieme in Città, tra musica, buon cibo e convivialità.

L’appuntamento è per giovedì 3 Settembre dalle ore 20 presso la Torre Civica dell’Orologio. Ci sarà DJ Set by WARED & Lucho, ma anche Food & Beverage by Valenza & Mine Pure Music. Insomma, un’altra occasione per ritrovarsi, brindare e vivere uno dei luoghi più amati di San Cataldo con un’atmosfera completamente diversa dal solito. INTRAfest continua a portare musica e intrattenimento nel cuore della città, dimostrando ancora una volta che non serve andare lontano per vivere qualcosa di speciale.

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