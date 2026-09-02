Caltanissetta. Definiti dall’Asp sedi e orari per i 10 nuovi professionisti nelle Case di Comunità

CALTANISSETTA. Entra nella fase pienamente operativa l’attivazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Dopo l’accettazione degli incarichi annunciata nei mesi scorsi, l’ASP ha deliberato la formale assegnazione delle sedi e degli orari di servizio dei dieci psicologi contrattualizzati, scelti secondo l’ordine di graduatoria di merito.

I professionisti hanno preso servizio a far data dal 1° settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2026, svolgendo un monte orario complessivo di 20 ore settimanali ciascuno, distribuite capillarmente sul territorio provinciale all’interno delle Case di Comunità e dei presidi sanitari aziendali. A seguito del percorso condiviso tra la UOC Cure Primarie (diretta dalla Dott.ssa Irene Balletti) e la UOC Psicologia (diretta dalla Dott.ssa Antonella Campo), la rete della psicologia di prossimità viene così articolata nei diversi ambiti distrettuali:

Distretto di Caltanissetta e Comuni limitrofi:

– Dott.ssa Valeria Milazzo: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Caltanissetta.

-Dott.ssa Annalisa Maria Grazia Lo Magno: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Caltanissetta.

– Dott.ssa Daniela Lopiano: 20 ore settimanali complessive, suddivise tra la Casa di Comunità di Caltanissetta (14 ore) e il Poliambulatorio di Santa Caterina Villarmosa (6 ore).

2. Area Nord e Vallone

-Dott.ssa Claudia Giammusso: 20 ore settimanali complessive, distribuite tra la Casa di Comunità di San Cataldo (12 ore) e la Casa di Comunità di Serradifalco (8 ore).

– Dott.ssa Chiara Giambra: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Mussomeli.

3. Distretto di Gela e Area Sud

– Dott.ssa Romina Baglio: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Gela.

– Dott.ssa Laura Clorinda Tina Rinaldi: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Gela.

– Dott.ssa Maria Cucchiara: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Gela.

-Dott.ssa Francesca Mongelli: 20 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Niscemi.

4. Area Centro-Sud

-Dott. Massimiliano Terrasi: 20 ore settimanali complessive, ripartite tra la Casa di Comunità di Sommatino (7 ore), la Casa di Comunità di Riesi (7 ore) e la Casa di Comunità di Mazzarino (6 ore).

Come evidenziato dalla Direzione Strategica, l’avvio delle attività a settembre giunge al termine di un mirato percorso formativo e di orientamento volto all’inserimento dei professionisti nei team multidisciplinari. L’obiettivo è garantire una piena integrazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli Infermieri di Famiglia e Comunità e le équipe dei Servizi Territoriali e della Salute Mentale, in attuazione della Legge Regionale Sicilia n. 18/2023 e delle direttive del DM 77/2022.

Attraverso il coordinamento della UOC Psicologia, che curerà la qualità clinica e la governance degli interventi, le strutture offriranno a cittadini, famiglie e soggetti in condizioni di fragilità o patologia cronica (diabete, cardiopatia, broncopatia, ecc.) uno spazio di prima accoglienza, valutazione, sostegno e prevenzione precoce del disagio psichico e relazionale.