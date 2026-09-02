Caltanissetta. Raccolta firme, proposta di referendum abrogativo per vietare la caccia

All’Urp di Caltanissetta è attiva, fino all’11 settembre, la raccolta firme per la proposta di referendum abrogativo (G.U. Generale n. 161 del 14.07.2026) per vietare la caccia e, in particolare:

– VIETIAMO LA CACCIA – ART. 842 –(Id iniziativa: 7300000). (Guarda il link: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300000)

Il quesito è il seguente: «Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”; primo comma “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno” e secondo comma “Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”?».

– VIETARE LA CACCIA IN ITALIA – ART. 19 TER (Id iniziativa: 7300001). (Guarda il link: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300001)

Il quesito è il seguente: «Volete Voi che sia abrogato l’Art. 19-ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dall’Art. 3 legge n. 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?».

La proposta di legge di iniziativa popolare necessita di 500.000 firme per raggiungere il quorum.

Si può firmare all’ufficio relazioni con il pubblico (URP) di Caltanissetta, in Corso Umberto I, 132, nei locali adiacenti all’ingresso principale del Palazzo Municipale.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle 09:00 alle 12:00 e di pomeriggio, esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 17:00.