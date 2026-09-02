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Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale Eclettica. Maratona Estiva: vince Andrea Kiswarday

Redazione 1

Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale Eclettica. Maratona Estiva: vince Andrea Kiswarday

Mer, 02/09/2026 - 17:31

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CALTANISSETTA. Domenica, ospiti di Magic Lizard di Via De Gasperi, si sono incontrati le giocatrici ed i giocatori iscritti all’Open “maratona estiva” che nel mese di agosto ha visto sui tavoli da gioco di Risiko! 18 giocatori. Il torneo valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica si giocava in due sedi distinte: Eclettica Street Factory, sede storica del Club nisseno e Magic Lizard sala di giochi che ogni tanto ospita il gioco del Risiko!. L’Open era strutturato in sei turni di gioco con uno scarto di un risultato o di un’assenza e ha visto il primato in classifica di Andrea Kiswarday che si è aggiudicato il prezioso trofeo realizzato per l’occasione dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia (socia del Club) secondo si è piazzato Calogero Maira e terza Ornella Turco.

“ E’ stato un bel torneo che potremmo ripetere il prossimo anno con qualche leggera modifica. – dichiarano dal direttivo – La vittoria di Andrea, l’ennesima, conferma l’annata positiva del nostro giocatore e socio. Ancora ci sono vari tornei da qui alla fine dell’anno che potrebbero dare nuove vittorie e punti utili per la classifica del Ranking Nazionale dove Andrea, allo stato attuale, occupa la seconda posizione su circa 1.500 giocatori”.

Giovedì prossimo 10 settembre inizierà il XXV° torneo interno o campionato periodico e il Club nisseno si sta preparando a questo importante evento. “Ci stiamo preparando a questo importante traguardo nel migliore dei modi. – continuano a dichiarare dal direttivo – Speriamo di riuscire ad organizzare qualcosa di piacevole per i “vecchi” e nuovi giocatori che parteciperanno al torneo”. Domani giovedì 3 settembre da Eclettica Street Factory dalle 20.15 con inizio alle 20.30 si saranno tavoli di partite amichevoli che potranno essere utili a chi si vuole avvicinare al gioco del Risiko! con le regole da torneo.

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